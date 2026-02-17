Logo R7.com
Mulher é encontrada morta dentro de casa em Itapipoca (CE)

Caso é investigado como feminicídio; ex-marido é o principal suspeito

Hora News|Do R7

  • Google News

Ana Carolina Souza, uma influenciadora e estudante de biomedicina de 31 anos, foi encontrada morta em sua residência em Itapipoca, interior do Ceará.

  • Ceará
  • Feminicídio
  • morte
  • hora-news

