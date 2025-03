'Nós temos profundo respeito um pelo outro', afirma Bolsonaro sobre reunião com Valdemar Costa Neto

O ex-presidente Jair Bolsonaro se encontrou com Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, nesta quarta-feira (12), em Brasília, após autorização por parte de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois do encontro, Bolsonaro falou à imprensa e afirmou que a campanha pela emissão do título de eleitor por parte de jovens visava fortalecer a oposição. “Gastou-se dinheiro para que os menores, de 16 e 17 anos, tirassem o título [de eleitor]. Desse pessoal, três, quatro, votam na esquerda. Nisso, dá 2 milhões de votos do outro lado.”



Bolsonaro comparou sua união com o líder do PL a um casamento. “Nós temos um profundo respeito um pelo outro. Quando eu fui casar com ele, politicamente, combinamos. Eu mostrei os meus defeitos para ele, ele falou os dele para mim. Um vai suportar o outro. [...] Vamos em frente. Afinal de contas, é o partido que mais se destaca estando na direita, é o partido que mais solidariamente vota. É o partido que mais dá esperança para o povo.”



O ex-presidente ainda acusou o Tribunal Superior Eleitoral de apoiar Lula em 2022. “Estou inelegível porque um homem não quis que eu fosse elegível. Vocês sabem quem é essa pessoa. [...] O outro lado tira o cara da cadeia, anulam as condenações, depois o conduzem à presidência. O TSE apoia o Lula, ou não apoiou?”



Apesar da inelegibilidade, Bolsonaro afirmou que insistirá em sua candidatura à presidência em 2026 até o fim. “Por enquanto, eu sou candidato. Os outros candidatos por aí, você vê Gusttavo Lima, você vê [Ronaldo] Caiado, [Romeu] Zema. Eles têm seus partidos. Eu acho até que seria bom até cada partido lançar seu candidato e no segundo turno, os partidos se unissem em um dos dois que passassem para o segundo turno, seria a melhor coisa a se fazer. Por que alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém? Eu não tenho que abrir mão, eu vou esperar o momento certo.”