Nova lei deve acelerar apreensões de veículos no RJ; veja quais cuidados tomar com o financiamento

Uma nova lei deve acelerar as apreensões de veículos irregulares de pagamento no Rio de Janeiro. O estado conta, atualmente, com cerca de 1,7 milhão de automotores nessa condição. A nova lei propõe que bancos possam tomar veículos inadimplentes diretamente pelo cartório, desde que previsto em contrato. Com a medida, o motorista fluminense deve redobrar a atenção ao assinar um contrato de financiamento .



Em entrevista à RECORD NEWS , o advogado tributarista Bruno Medeiros dá orientações para a população sobre o novo projeto. Ele orienta que os proprietários prestem mais atenção no pagamento em dia das parcelas de veículos financiados, buscando não deixar a dívida em aberto por mais de 30 dias.



Em caso de dificuldades financeiras, Medeiros recomenda que se consulte um advogado para que o contrato seja analisado em busca de nulidades de cláusulas e consulta de possíveis itens contrários à lei, como juros e tarifas abusivas. Outro ponto ressaltado pelo advogado é de não rodar com o veículo irregular , uma vez que a busca e apreensão pode ser realizada apenas fora de casa.