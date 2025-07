Onça-preta é registrada pela primeira vez no Cerrado; veja imagens

Uma onça-preta foi vista pela primeira vez na Reserva Natural Serra do Tombador, em Cavalcante (GO), no bioma do Cerrado. Os registros foram feitos em março, abril e maio deste ano através de armadilhas fotográficas. O animal é uma mutação genética da onça-pintada e também é conhecido como onça-melânica.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (14), André Zechin, gerente de reservas da Fundação Grupo Boticário — responsável pela reserva na qual a onça foi encontrada — explica por que a aparição é raríssima.