Operação apreende quatro veículos por circularem em área de preservação ambiental em Cabo Frio (RJ)

Quatro veículos foram apreendidos após serem flagrados circulando no Parque Estadual da Costa do Sol, área de preservação ambiental localizada em Cabo Frio , no Rio de Janeiro . A operação aconteceu na última quinta-feira (20), após denúncia do Ministério Público, e interceptou dois quadriciclos e dois veículos rurais. Os condutores foram multados no valor de R$ 20 mil devido ao impacto ambiental e ao risco à segurança de banhistas e pedestres.