Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Oposição articula ofensiva por impeachment de Moraes

Movimento acontece após polêmica envolvendo ministro do STF e o Banco Master

Hora News|Do R7

  • Google News

A oposição realizou uma entrevista coletiva em Brasília nesta segunda-feira (29) para apresentar um novo pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hora-news
  • Alexandre de Moraes
  • Impeachment
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.