Peixe invasor altamente venenoso é capturado em ponto turístico da Bahia

Um peixe invasor foi capturado pela Secretaria de Meio Ambiente da Bahia , em Morro de São Paulo, na sexta-feira (14). De acordo com o órgão, o animal pode causar um desequilíbrio no sistema marinho. A espécie é altamente venenosa e se multiplica rapidamente, segundo um dos biólogos da secretaria. Depois de capturado, o peixe foi levado para um centro de triagem onde vai passar por estudos.



O peixe-leão tem cerca de 18 espinhos e pode crescer até 30 centímetros. Ele não tem predadores no Brasil e pode consumir até 20 peixes em apenas 30 minutos. Além disso, consegue colocar até 30 mil ovos de uma única vez.