Polícia investiga queda de andaime do 17º andar que matou operários em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga a queda de um andaime do 17º andar de um prédio em construção, que matou os trabalhadores maranhenses Paulo Afonso Souza e Ricélio Fernandes na região do Tatuapé, na zona leste da capital, na segunda-feira (4). Eles não utilizavam equipamentos de proteção individual no momento do acidente. As vítimas chegaram a ser levadas para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos. O caso foi registrado como morte suspeita.