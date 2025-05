Polícia prende segundo suspeito de furtar loja de vestidos de festas em São Paulo

A polícia prendeu o segundo suspeito de participar do furto a uma loja de vestidos de festa , na madrugada de 25 de abril, em São Paulo. O homem foi encontrado no bairro do Bom Retiro, mesma região onde ocorreu o crime. Na casa dele alguns itens foram apreendidos, inclusive a roupa usada por ele no dia do furto, porém os vestidos não foram encontrados.



A loja foi invadida e furtada por quatro homens, durante três horas no centro da capital paulista — o prejuízo estimado é de cerca de R$ 200 mil. Dois suspeitos foram identificados, mas seguem foragidos.