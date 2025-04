Polícia Rodoviária Federal encontra 30 kg de maconha escondidos em carro em Jangada, no Mato Grosso Entorpecente estava no painel do veículo; o condutor foi levado à delegacia, acusado de tráfico de drogas

Hora News|Do R7 10/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share