Policial que matou jovem em loja de conveniência é afastado; entenda o caso

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o policial militar suspeito de matar Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, em uma loja de conveniência na zona sul de São Paulo, foi afastado e está cumprindo serviços administrativos nesta segunda-feira (2). O caso ocorreu no dia 3 de novembro, durante uma tentativa de furto . As imagens da câmera de segurança mostram Soares caindo ao tentar sair da loja e sendo atingido por disparos do policial, que disse ter agido em legítima defesa.