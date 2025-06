Poste cai e quase atinge pedestre e veículo; veja vídeo

Um pedestre quase foi atingido por um poste na cidade de Pacatuba, no estado do Ceará, na sexta-feira (13). Imagens de câmeras da rua mostram um jovem parado em uma calçada quando um caminhão passa e provoca a queda do poste, que fica preso pelos fios. Além da pessoa na rua, um carro branco também quase foi atingido. A fornecedora de energia do local informou que a estrutura é usada por operadoras de telecomunicações, que seriam as responsáveis pelo conserto.