'Poucos países oferecem as oportunidades do Brasil', diz Lula a empresários na França

Durante encontro com empresários franceses nesta sexta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil está entre os países que mais oferecem oportunidades para investimentos. Em seu discurso, ele destacou a importância da presença internacional do setor empresarial brasileiro e declarou que seu governo está comprometido em abrir caminhos para o avanço de negócios globais.



“Políticos não sabem fazer negócios", declara, explicando que deseja, na verdade, abrir portas para que os empresários possam negociar. Segundo ele, o papel do governo brasileiro é criar condições para que o setor privado atue com autonomia e desenvolva parcerias estratégicas .



“Poucos países no mundo oferecerão as oportunidades que nós estamos oferecendo”, destacou o presidente, ao mencionar o potencial do mercado consumidor brasileiro.



Lula ainda lembrou que há 13 anos um presidente brasileiro não visitava a França e reforçou o compromisso do atual governo com o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países. “Meu governo está determinado a recuperar o tempo perdido e levar nosso comércio ao nível da parceria estratégica com a França”, concluiu.