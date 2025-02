Programação especial de férias no Pacaembu termina neste domingo (19)

O Museu do Futebol está com duas programações imperdíveis voltadas às férias da criançada. A segunda edição do Com a Bola Toda vai até domingo (19) e oferece atividades voltadas a crianças e adolescentes em quadras de basquete, vôlei, futebol e futebol de cinco. Todas contam com acompanhamento de professores de educação física, das 10h até as 18h.



Já a iniciativa Férias no Museu traz programação que inclui teatro, contação de histórias e oficinas e brincadeiras na área externa do museu. A atração também é gratuita e vai das 10h às 17h, até 2 de fevereiro. O Museu do Futebol está localizado no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, no bairro do Pacaembu, São Paulo.