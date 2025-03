Projeto polêmico quer permitir que pets sejam enterrados em jazigos com os tutores

Um assunto polêmico está em discussão em Londrina, no Paraná . Um projeto de lei, protocolado na Câmara de Vereadores da cidade, quer permitir que cães e gatos sejam sepultados em jazigos familiares dos tutores . A proposta, agora, será discutida em audiência pública e, caso aprovada, vai ficar a cargo do Executivo estabelecer as regras.



Segundo a autora do projeto, Daniele Ziober (PP), o objetivo é dar um ‘destino correto’ ao corpo dos animais, já que muitas pessoas chegam até a enterrar no jardim de casa , o que pode gerar multas. “A cremação é ótima, mas é muito cara, as pessoas não conseguem pagar”, completa.