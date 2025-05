Quatro assaltantes são flagrados roubando diferentes pessoas na mesma rua, em São Paulo

Quatro homens foram flagrados por testemunhas assaltando diferentes pessoas na mesma rua, em São Paulo . Uma das vítimas era um homem que caminhava com sacolas quando duas motos pararam e o renderam mostrando uma arma. Os criminosos pegaram os pertences da vítima e fugiram.



Logo depois, outra testemunha flagrou o grupo fugindo após cometer mais um roubo. A Polícia Militar foi chamada, mas as equipes não localizaram os assaltantes. O batalhão da região reforçou o patrulhamento no bairro.