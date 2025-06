Queda de balão em SC: duas pessoas seguem hospitalizadas devido aos traumas psicológicos

Autoridades de Santa Catarina realizaram uma entrevista coletiva na tarde deste sábado (21) para atualizar as informações sobre a queda de balão que matou oito pessoas no município de Praia Grande. Outras 13 pessoas estavam a bordo e sobreviveram.



Dos feridos, duas pessoas seguem internadas no hospital de Nossa Senhora de Fátima, localizado na cidade. De acordo com as autoridades, essas vítimas ainda não foram liberadas por conta dos traumas psicológicos, mas não correm risco. Outros sobreviventes , já de alta, sofreram queimaduras de segundo grau ou receberam atendimento devido a dores musculares, ocasionadas em virtude do salto do balão para escapar do acidente.



A coletiva também contou com a presença de representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e da Polícia Civil do estado. Segundo o delegado-geral Ulisses Gabriel, o piloto do balão e cinco pessoas que estavam a bordo já foram ouvidas na investigação. Também devem prestar depoimento pessoas que estavam nas imediações do local do acidente e funcionários da empresa de passeio.



"Nosso objetivo é apurar o fato e, se de fato emergir uma situação de eventual negligência, imprudência ou imperícia por parte da empresa ou do piloto, eventualmente o proprietário e o piloto podem ser indiciados pela prática de crimes", afirma Ulisses Gabriel.