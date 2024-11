Relação diplomática entre Brasil e EUA: o que esperar com a vitória de Trump? Mesmo com ideologias diferentes, especialista vê Lula e Trump focados em manter estabilidade comercial entre as nações

Hora News|Do R7 07/11/2024 - 19h42 (Atualizado em 07/11/2024 - 19h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share