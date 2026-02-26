Logo R7.com
Sessão da CPMI do INSS é suspensa após confusão no Senado

Governistas acusaram o senador Carlos Viana de ter 'roubado' na contagem de votos

Uma sessão da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS foi interrompida devido a um tumulto entre parlamentares.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

