Sexto tornado nos últimos 12 meses atinge o Paraná

Frequência e força do vento deixam moradores de Foz do Iguaçu assustados

Hora News|Do R7

Imagens mostram o momento exato em que um tornado arranca o telhado de uma casa.

