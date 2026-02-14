Logo R7.com
SP: governo cria site que unifica cobranças do free flow

Cerca de 19,8 milhões de veículos devem usar as rodovias estaduais nesse Carnaval

Hora News|Do R7

Cerca de 20 milhões de veículos devem circular pelas rodovias estaduais de São Paulo devido ao Carnaval. Para facilitar o trânsito, o governo criou o site Siga Fácil, que unifica pagamentos dos pedágios eletrônicos free flow.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS.

