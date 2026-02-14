SP: governo cria site que unifica cobranças do free flow
Cerca de 19,8 milhões de veículos devem usar as rodovias estaduais nesse Carnaval
Cerca de 20 milhões de veículos devem circular pelas rodovias estaduais de São Paulo devido ao Carnaval. Para facilitar o trânsito, o governo criou o site Siga Fácil, que unifica pagamentos dos pedágios eletrônicos free flow.
Últimas
Câmera flagra casal atropelando mulher que reclamou de descarte de lixo no Paraná
Vítima tinha acabado de reclamar da atitude dos suspeitos
Rondônia inicia aplicação de imunobiológico
Objetivo é proteger bebês do vírus que causa bronquiolite e pneumonia
Zoológico de São Paulo ganha novo membro para família de chimpanzés; veja imagens
Filho do casal Tina e Pepe terá nome decidido pelo público em votação
Excesso de bebida alcoólica pode causar desidratação
Ainda existe o risco de lesão renal aguda até mesmo em pessoas saudáveis
Detalhes de plano de Trump serão anunciados no Conselho de Paz
Ideia é reconstruir a Faixa de Gaza e colocar soldados de vários países no território
Veja bastidores da reunião que definiu afastamento de Dias Toffoli do Caso Master
Publicação de reportagem com informações bastante literais gerou suspeita de vazamento
Abate de gado no país cresceu 13,1% no fim do ano passado
Aumento da demanda chinesa impulsionou exportações da proteína brasileira
Índice da CNI cai após manutenção da taxa Selic em 15%
Confiança da indústria caiu para 48,2 pontos em fevereiro
Parte de motor de avião explode e se solta de aeronave com 80 passageiros na Nigéria
Testemunhas alegam ter ouvido um forte barulho antes da peça se soltar e gravaram da janela uma das turbinas danificadas
IRPF: governo envia alertas sobre isenção de R$ 5.000
Comunicados vão chegar pela plataforma 'gov.br' e também por mensagens de aplicativos
Parlamentares entram com pedido de impeachment de Dias Toffoli
Oposição afirma que o ministro do STF não pode ficar à frente do processo do Banco Master
Cientistas registram rotina de ursos-pardos no Alasca
Câmeras foram colocadas no pescoço dos animais; objetivo é entender preparação para hibernação
Motociclista é atropelado após discutir com motorista de ônibus
Empresa responsável se colocou à disposição para arcar com prejuízos do motoboy
Estudo diz que redução da escala 6x1 é economicamente possível
Mudança teria um custo similar ao de reajustes históricos do salário mínimo