Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Suspeito de assalto é baleado e morto no Brás

Homem é suspeito de uma série de roubos em São Paulo

Hora News|Do R7

  • Google News

Um homem suspeito de cometer diversos roubos em São Paulo foi baleado e morto após assaltar um bar no Brás, na zona leste da capital paulista.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • assalto
  • sao-paulo-cidade
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.