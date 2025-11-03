Logo R7.com
Suspeito de integrar quadrilha de falsos policiais é preso

Criminosos roubaram armas de colecionador, no interior de São Paulo

Hora News|Do R7

Um suspeito de integrar a quadrilha de falsos policiais que roubaram o arsenal de um colecionador foi preso. Segundo informações da Polícia Civil, o homem de 35 anos foi preso em casa em Itatiba (SP), cidade que fica a pouco mais de 20 km do sítio de onde o arsenal foi levado.

