Suspeito de integrar quadrilha de falsos policiais é preso

Um suspeito de integrar a quadrilha de falsos policiais que roubaram o arsenal de um colecionador foi preso. Segundo informações da Polícia Civil, o homem de 35 anos foi preso em casa em Itatiba (SP), cidade que fica a pouco mais de 20 km do sítio de onde o arsenal foi levado.



