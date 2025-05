Transporte de piscina causa engarrafamento em ponte que liga Brasil e Paraguai

Na manhã desta terça-feira (13), o transporte de uma piscina causou um grande congestionamento na Ponte da Amizade, que liga o Brasil e o Paraguai . O caminhão que carregava o objeto travou o trânsito, formando uma grande fila de motocicletas, carros e outros caminhões. Segundo a Receita Federal, a piscina chegou a cair do veículo após esbarrar em um ônibus. O caminhão saiu de Foz do Iguaçu e tinha como destino a Cidade do Leste, no Paraguai.