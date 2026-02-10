Trator causa acidente com morte em Indaiatuba (SP)

Um homem morreu e outras 13 pessoas ficaram feridas depois que um trator caiu em cima de dois carros. A máquina estava em cima de um caminhão e tombou quando o caminhoneiro fazia uma manobra de retorno em uma rua de Indaiatuba, no interior de São Paulo.



