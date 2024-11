Três pessoas recebem atendimento médico devido a incêndio em shopping do Brás, em São Paulo

Três pessoas que se feriram devido ao incêndio de grandes proporções que atingiu o um shopping no bairro do Brás , no centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30). A condição delas é estável, mas estão em observação. De acordo com um lojista, que não quis se identificar, o fogo começou na parte inferior do shopping . O Corpo de Bombeiros não tem previsão de quando conseguirá extinguir as chamas.