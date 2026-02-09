Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Vaca cai em piscina e é resgatada por policiais militares

Animal pertence a um vizinho e teria passado por uma abertura na cerca

Hora News|Do R7

  • Google News

Uma vaca caiu na piscina da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, em Fortaleza. O animal pertencia a um vizinho do local e atravessou uma cerca. Policiais militares resgataram o bovino e, apesar do susto, o retornaram ao tutor sem ferimentos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Ceará
  • piscina
  • policia-militar
  • animais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.