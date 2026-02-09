Vaca cai em piscina e é resgatada por policiais militares

Uma vaca caiu na piscina da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, em Fortaleza. O animal pertencia a um vizinho do local e atravessou uma cerca. Policiais militares resgataram o bovino e, apesar do susto, o retornaram ao tutor sem ferimentos.



