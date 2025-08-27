Veja o momento em que Lula assina o decreto que regulamenta a TV 3.0
Nova geração do audiovisual promete interatividade, qualidade de imagem superior e integração com a internet
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, na manhã desta quarta-feira (27), o decreto que marca o fim do modelo tecnológico tradicional e unidirecional, dando início à integração entre a televisão aberta e a internet — conhecida como TV 3.0.
“Tem dois companheiros no governo que estão há mais de 90 dias me enchendo o saco para assinar esse decreto. Até pensei que eles tinham um canal de televisão. É o Sidônio [Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social] e o companheiro Stucker [Ricardo Stucker, fotógrafo oficial do presidente]”, disse o petista.
A novidade marca uma verdadeira revolução na TV aberta brasileira, colocando o Brasil na vanguarda da radiodifusão mundial. O sistema contará com maior interatividade, qualidade de som, imagem superior, além de integração com a internet. A expectativa é que a Copa do Mundo de 2026 já seja transmitida em uma televisão mais tecnológica.
