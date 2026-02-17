Logo R7.com
Vereador baiano é preso em operação da Polícia Civil

Político tentou escapar da prisão pelo telhado da casa

Hora News|Do R7

Um vereador do Recôncavo Baiano foi preso em Salvador durante uma operação da Polícia Civil. A investigação apura crimes violentos no interior da Bahia, que incluem homicídios e ligação com uma organização criminosa.

