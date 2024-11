Viatura da Polícia Militar é depredada no Rio de Janeiro

Uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi depredada em São Fidélis, município no norte do estado, neste domingo (3). A corporação informou que atendia a uma ocorrência de ameaça quando foi hostilizada por tentar abordar o suspeito. O carro foi cercado por várias pessoas e um homem quebrou o para-brisa do veículo. Os policiais deixaram o bairro em alta velocidade. Mais tarde, a corporação voltou ao local com reforços e prendeu o homem que depredou o vidro da viatura.