Vídeo: balsa desgovernada colide com ponte no rio Madeira, no Amazonas

Uma balsa desgovernada colidiu com uma ponte no rio Madeira, no Amazonas , neste domingo (23). Nas imagens divulgadas é possível ver quando a estrutura metálica, que liga a orla até os barcos, é atingida. Uma plataforma de embarque e desembarque também foi arrastada.



A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, responsável por coordenar as operações marítimas e fluviais, instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. Não há informações sobre feridos. A embarcação saiu da cidade de Cujubim, em Rondônia , e tinha como destino Novo Remanso, na Bahia .