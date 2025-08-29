Vídeo: batida de carro termina em confusão com atropelamento, vidro quebrado e pedradas no Recife

Uma briga de trânsito assustou os moradores do Recife, em Pernambuco , nesta quinta-feira (28). Após um carro bater em outro veículo ao sair de um posto de combustíveis, o motorista atingido foi atrás do condutor que provocou a colisão.





Com um pedaço de madeira nas mãos, o homem partiu para a agressão, ao que o outro reagiu jogando o carro em cima dele. Um dos homens chegou a subir em cima e quebrar o vidro de um carro, e então passou a jogar pedras no outro.





A confusão só parou quando um dos envolvidos foi atingido na cabeça e começou a sangrar. Após passarem por atendimento médico, eles foram conduzidos pela polícia até a delegacia.