Vídeo: lancha pega fogo e fica completamente destruída no Paraná

Uma lancha pegou fogo e ficou completamente destruída enquanto navegava perto do ponto de embarque para a Ilha do Mel, no litoral no Paraná , neste domingo (2). As chamas foram controladas pelos bombeiros , que chegaram rapidamente ao local. De acordo com testemunhas, todos os tripulantes da embarcação conseguiram sair a tempo e escaparam sem ferimentos. As causas do incêndio estão sendo investigadas.