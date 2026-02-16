Logo R7.com
Voos são afetados após ocorrência com drones em São Paulo

Aeroporto está funcionando, mas dezenas de viagens foram canceladas ou precisaram ser remanejadas

Hora News|Do R7

O professor James Waterhouse, do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP, esclareceu os riscos do uso de drone em zona aérea.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

