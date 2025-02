XV de Jaú anuncia ação para ajudar filha de Gabriel Popó após morte do jogador

O XV de Jaú anunciou uma ação para ajudar a filha de Gabriel Popó , nesta quinta-feira (20). O jogador morreu em decorrência de um infarto agudo do miocárdio, no último domingo (16), minutos antes da partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A3 começar. Depois do ocorrido, a equipe do interior paulista pretende comprar uma casa para a filha do jogador.



A ideia é que a renda das partidas da equipe em casa seja direcionada para a compra do imóvel. Se o valor não for suficiente, o próprio clube vai tirar dinheiro para realizar a compra. Segundo o clube, a ação é uma forma de agradecimento e valorização do sonho humano.