Marcos Cintra critica centralização da arrecadação na nova reforma tributária

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (24), o professor Marcos Cintra, mestre e doutor em economia pela Universidade de Harvard, discutiu as mudanças propostas pela reforma tributária e os impactos para setores como o agropecuário.



Segundo ele, as promessas de velocidade na devolução dos créditos pela legislação trazem dúvidas devido à falta histórica dessa prática pelos estados brasileiros.





"Os regulamentos de todos os nossos impostos já dizem que o crédito tem que ser imediatamente, no mais curto espaço de tempo, devolvido. E não é. O que vai mudar de repente? Que milagre vai acontecer na economia brasileira?”, questiona.





Além disso, Cintra debateu a criação de um Conselho de Gestão que concentraria recursos para agilizar compensações financeiras. “A centralização é enorme. É uma direção contrária a tudo que um país federativo deseja. Nós estamos tornando um país unitário, com um governo central que monopoliza todo o poder. Isso é muito ruim para um país continental como o Brasil”, diz.





Há preocupações quanto ao impacto dessa centralização, que pode enfraquecer o federalismo fiscal ao retirar autonomia financeira das unidades federativas nos municípios e estados brasileiros.



