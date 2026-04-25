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Marcos Cintra critica centralização da arrecadação na nova reforma tributária

Professor é entrevistado por Ivo Lozekam no programa 'Inovação & Negócios'

Inovação & Negócios|Do R7

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Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (24), o professor Marcos Cintra, mestre e doutor em economia pela Universidade de Harvard, discutiu as mudanças propostas pela reforma tributária e os impactos para setores como o agropecuário.

Segundo ele, as promessas de velocidade na devolução dos créditos pela legislação trazem dúvidas devido à falta histórica dessa prática pelos estados brasileiros. 


"Os regulamentos de todos os nossos impostos já dizem que o crédito tem que ser imediatamente, no mais curto espaço de tempo, devolvido. E não é. O que vai mudar de repente? Que milagre vai acontecer na economia brasileira?”, questiona. 

Além disso, Cintra debateu a criação de um Conselho de Gestão que concentraria recursos para agilizar compensações financeiras. “A centralização é enorme. É uma direção contrária a tudo que um país federativo deseja. Nós estamos tornando um país unitário, com um governo central que monopoliza todo o poder. Isso é muito ruim para um país continental como o Brasil”, diz. 

Há preocupações quanto ao impacto dessa centralização, que pode enfraquecer o federalismo fiscal ao retirar autonomia financeira das unidades federativas nos municípios e estados brasileiros. 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

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