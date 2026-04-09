Motivação de CEO era ‘democratizar e digitalizar o acesso’ em empresa de serviços financeiros

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quinta-feira (9), Marcelo França, CEO da Celcoin e um dos pioneiros do sistema financeiro digital brasileiro, compartilhou sua trajetória profissional. Nascido no Rio de Janeiro, França iniciou sua carreira como programador antes de se tornar CTO em bancos. Hoje ele lidera uma empresa que fornece infraestrutura para mais de 800 fintechs e bancos.



