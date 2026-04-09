Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Motivação de CEO era ‘democratizar e digitalizar o acesso’ em empresa de serviços financeiros

Marcelo França discute evolução da Celcoin e fala sobre desafios na infraestrutura financeira digital

Inovação & Negócios|Do R7

  • Google News

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quinta-feira (9), Marcelo França, CEO da Celcoin e um dos pioneiros do sistema financeiro digital brasileiro, compartilhou sua trajetória profissional. Nascido no Rio de Janeiro, França iniciou sua carreira como programador antes de se tornar CTO em bancos. Hoje ele lidera uma empresa que fornece infraestrutura para mais de 800 fintechs e bancos


A experiência do empreendedor em instituições financeiras foi crucial para fundar a Celcoin. A ideia inicial da empresa era oferecer serviços financeiros diretamente aos consumidores por meio de smartphones. “A grande motivação da Celcoin era democratizar e digitalizar o acesso para essa população já num formato diferente”, comenta. 

França também destacou os avanços tecnológicos desde as primeiras experiências com programação até as modernas. Ele enfatizou o papel das infraestruturas financeiras escaláveis na eficiência operacional das empresas clientes. 

“A tecnologia dentro de um banco era um negócio completamente secundário, era uma atividade de apoio e hoje virou core. Então eu acho que isso mudou bastante nas instituições financeiras como um todo. E a tecnologia não para, ela evolui muito”, diz. 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Mercado financeiro
  • empresario
  • empreendedorismo
  • inovacao-e-negocios

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.