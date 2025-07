Alckmin sanciona lei que endurece punição para crimes violentos Projeto aumenta tempo de regime fechado para crimes de extrema gravidade Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto que endurece progressão de pena é positivo do ponto de vista da igualdade, diz delegado

O vice-presidente Geraldo Alckmin aprovou um projeto de lei que altera as penas para crimes sexuais contra mulheres, eliminando a redução de pena baseada na idade do réu. A nova lei também estabelece que a idade não mais diminuirá o tempo para a prescrição do crime.

O projeto legislativo, que passou pela Câmara dos Deputados, determina que prisioneiros condenados por crimes hediondos, incluindo feminicídio, estupro e homicídios qualificados, devem cumprir no mínimo 80% de sua pena em regime fechado, um aumento significativo em relação ao percentual anterior de 50%.

Durante a discussão, houve um debate entre endurecer penas e a questão da ressocialização de condenados. André Santos Pereira, da ADPESP (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), ressaltou que a medida inicialmente focava em autoridades, mas agora garante que qualquer vítima de crime hediondo receba a mesma justiça.

A constituição da nova lei torna improvável que seja considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, já que não elimina a progressão de regime, mas apenas a endurece. O projeto agora segue para o Senado antes de um possível veto ou sanção presidencial.

‌



Assista ao vídeo - Projeto que endurece progressão de pena é positivo do ponto de vista da igualdade, diz delegado

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!