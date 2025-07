Brasil amplia vacinação contra meningite para bebês de 12 meses Medida visa aumentar proteção contra diversos sorogrupos da doença Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h59 ) twitter

'Reforço aos 12 meses é fundamental', diz presidente da SBIm sobre vacina contra meningite

O governo brasileiro decidiu expandir a vacinação contra a meningite, adicionando uma dose de reforço para bebês aos 12 meses de idade. Esta medida tem como objetivo melhorar a proteção contra mais sorogrupos da doença, sendo parte de uma estratégia para reduzir a incidência da meningite no país.

A mudança foi anunciada considerando que a vacina meningocócica C, incorporada ao calendário de vacinação em 2010 para adolescentes, contribuiu para uma diminuição dos casos da doença. A doutora Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), reforça a importância de não somente aplicar as doses iniciais, mas também garantir este reforço essencial.

A vacina quadrivalente ACWY, agora incorporada à rede pública, é vista como um passo importante para alcançar a meta proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de eliminar as meningites até 2030. Dada a gravidade da doença, esta ampliação da imunização é considerada uma medida preventiva crítica para a saúde das crianças no Brasil.

Mônica Levi destaca que a meningite, mesmo com os avanços em imunização, continua sendo uma doença extremamente séria devido à sua alta taxa de mortalidade e potencial para causar sequelas permanentes. A inclusão da vacina mais abrangente no calendário infantil é, portanto, um passo vital para diminuir os riscos associados à doença e proteger melhor as gerações futuras.

