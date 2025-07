Plano Safra: 'Disponibilizar recurso não significa que todo mundo vai ter acesso a ele'

Em entrevista ao Jornal da Record News , nesta segunda-feira (30), o professor Felippe Serigati, da FGV Agro, discute a importância do Plano Safra de Agricultura Familiar , lançado pelo governo com o objetivo de destinar recursos para pequenos produtores.



O volume anunciado foi de R$ 78,2 bilhões, representando um aumento em relação ao ano anterior. No entanto, a inflação acumulada e a alta das taxas de juros impactam negativamente o poder de compra dos agricultores .



Na opinião de Serigati, os recursos disponíveis não são suficientes para cobrir todas as necessidades financeiras dos pequenos produtores, especialmente diante de eventos climáticos adversos.



O professor usa como exemplo as tragédias climáticas ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024 , destacando que há uma fração de produtores que não conseguem acessar o crédito por não terem condições financeiras para isso.



“Ainda estão com dívidas a serem pagas, ainda estão com problemas em comprovar sua capacidade de renda. Ou seja, mesmo tendo, de repente, o volume de recursos, isso não significa que vai ser possível financiar um conjunto de produtores”, explica.