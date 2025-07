Impacto das tarifas de importação na fruticultura do Vale do São Francisco Presidente da Abrafrutas alerta para inviabilidade econômica da exportação de mangas Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h18 ) twitter

Entenda como as tarifas de Trump podem colapsar o mercado de frutas brasileiro

Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), destacou os desafios enfrentados pela fruticultura no Vale do São Francisco devido às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre a exportação de frutas como manga e uva. A região, que abrange Petrolina em Pernambuco e Juazeiro na Bahia, é um importante polo de fruticultura irrigada no Brasil.

As exportações de manga para os Estados Unidos entre agosto e outubro estão ameaçadas por uma tarifa de 50%, tornando inviável financeiramente o envio das frutas para esse mercado. Coelho explicou que o planejamento inclui a reserva de containers e contratos com empresas americanas, mas a nova tarifa afeta produtores de todos os tamanhos.

A alternativa de redirecionar as exportações para a Europa não é viável devido às diferenças nas embalagens e logística em relação aos Estados Unidos. Além disso, o mercado interno brasileiro não consegue absorver o excedente sem causar uma queda nos preços. Coelho expressou preocupação com a possibilidade das frutas ficarem nas plantações sem serem colhidas, enfatizando a necessidade de negociações diplomáticas para excluir alimentos dessas tarifas, dada a importância de evitar desperdícios em um cenário global de insegurança alimentar.

