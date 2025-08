Impacto das Tarifas dos EUA nas Fusões e Aquisições no Brasil Tarifas de Trump afetam exportadores brasileiros, diz advogado Rafael Teixeira Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Tarifas de 50% dos EUA estão impactando fusões e aquisições no Brasil.

Advogado Rafael Teixeira destaca dificuldades para exportadores brasileiros.

Brasil continua a ser atrativo para investidores estrangeiros devido ao seu potencial de consumo.

Setores dependentes de exportações para os EUA já apresentam sinais de desaceleração.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As tarifas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros estão afetando as operações de fusão e aquisição no Brasil. Em entrevista ao Jornal da Record News, o advogado Rafael Teixeira, do escritório BVA Barreto Veiga Advogados, destacou o impacto imediato sobre exportadores.

Teixeira explicou que, apesar dos desafios de curto prazo para setores diretamente afetados pelas tarifas, o Brasil ainda é um mercado atrativo para investidores estrangeiros devido ao seu tamanho e potencial de consumo. Ele também mencionou que fatores como o câmbio continuam a atrair capital estrangeiro.

Empresas que dependem significativamente das exportações para os EUA e não foram isentas das tarifas enfrentam dificuldades imediatas. As operações nesses setores específicos já mostram sinais de desaceleração.

