Assista à entrevista com Carlos Jordy (PL), candidato ao Senado pelo RJ

Carlos Jordy, candidato do PL (Partido Liberal) ao Senado pelo Rio de Janeiro, concedeu uma entrevista à repórter Rachel Amorim, da RECORD Rio. Na sabatina, o candidato falou sobre temas como sua trajetória política e projetos de lei de sua autoria enviados ao Congresso, a aliança e relação pessoal com Flávio Bolsonaro, segurança pública e o combate às facções criminosas em todas as frentes no país e, especialmente, no Rio de Janeiro.



Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.



Na série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro, foram convidados todos os candidatos cujo partido ou federação elegeu, em junho de 2024, pelo menos cinco deputados federais.



As datas das entrevistas foram definidas por sorteio, realizado em reunião com os assessores dos candidatos. Participam da série Carlos Jordy e Carlos Portinho, do PL; Marcelo Crivella e Waguinho, do Republicanos; Marcos Dias, do Podemos; Mônica Benício, do PSOL; e Pedro Paulo, do PSD.



A equipe de Benedita da Silva, do PT, optou por não participar da série de entrevistas.



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