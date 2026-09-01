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Ministro Dias Toffoli suspende campanha de Renan Santos

Decisão apontou que não foram apresentados todos os perfis de redes sociais

Jornal da Record News|Do R7

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O ministro do Tribunal Superior Eleitoral Dias Toffoli suspendeu temporariamente parte da campanha de Renan Santos, do Missão, à Presidência da República.

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