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Tempo seco acende alerta para cuidados com a saúde

Cenário favorece o agravamento de doenças respiratórias

Jornal da Record News|Do R7

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O Inmet emitiu um alerta para os baixos índices de umidade do ar em São Paulo e na região Centro-Oeste, com níveis entre 12% e 30%, muito abaixo do recomendado pela OMS.

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