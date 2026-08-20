Tempo seco acende alerta para cuidados com a saúde

O Inmet emitiu um alerta para os baixos índices de umidade do ar em São Paulo e na região Centro-Oeste, com níveis entre 12% e 30%, muito abaixo do recomendado pela OMS.



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