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STF amplia Lei Maria da Penha para casos sem vínculo doméstico

Decisão determina aplicação da legislação independente da relação íntima de afeto

Jornal da Record News|Do R7

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O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu expandir as medidas protetivas para incluir mulheres vítimas de violência de gênero que não têm vínculos afetivos com o agressor.

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