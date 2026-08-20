STF amplia Lei Maria da Penha para casos sem vínculo doméstico

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu expandir as medidas protetivas para incluir mulheres vítimas de violência de gênero que não têm vínculos afetivos com o agressor.



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