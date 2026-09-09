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Assista à entrevista com Pedro Paulo (PSD), candidato ao Senado pelo RJ

RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pela apresentadora Rachel Amorim, da RECORD Rio

Jornal da Record News|Do R7

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Pedro Paulo, candidato do PSD (Partido Social Democrático) ao Senado pelo Rio de Janeiro, concedeu uma entrevista à repórter Rachel Amorim, da RECORD Rio. Na sabatina, o candidato falou sobre temas como o seu acúmulo de experiências na gestão pública, a dívida do estado do Rio de Janeiro e o combate às facções criminosas. 


Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.

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