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Trump suspende entrevistas para vistos de imigrantes

Suspensão é temporária e agendamentos já marcados estão sendo remanejados

Jornal da Record News|Do R7

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Os Estados Unidos suspenderam temporariamente as entrevistas para vistos de imigrantes, o que tem gerado diversas preocupações. A medida tem como objetivo treinar os oficiais consulares.

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