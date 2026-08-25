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SBP alerta sobre uso inadequado de canetas emagrecedoras

Medicamentos para tratar obesidade devem ter indicação e acompanhamento médico

Jornal da Record News|Do R7

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A SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) emitiu um alerta sobre o uso de canetas emagrecedoras por crianças e adolescentes sem orientação profissional.

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