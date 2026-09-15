Assista à entrevista com Érika Kokay (PT), candidata ao Senado pelo DF

Érika Kokay, candidata do PT (Partido dos Trabalhadores) ao Senado pelo Distrito Federal, concedeu uma entrevista ao apresentador Yuri Achcar, da RECORD Brasília. Na sabatina, a candidata falou sobre temas como sua trajetória política, desde o movimento sindical até se tornar parlamentar, a defesa à democracia e a relação de ministros do STF com o escândalo do Banco Master.



Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.



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